Под Режом нашли крупную нарколабораторию, изъято более 80 кг зелья (ФОТО)

Полицейские и сотрудники ФСБ накрыли в Режевском районе крупную нарколабораторию. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Сначала сыщики остановили «газель», за рулем которой сидел мужчина 1994 года рождения. Среди груза, ведер с мастикой, было обнаружено и изъято 65 свертков с наркотиками. Машина ехала из села Останино. Туда направилась полиция.

Вскоре сыщики вышли на след приезжего из Башкирии. У него нашли оборудование и большое количество химических веществ. Согласно заключению экспертов, это был N-метилэфедрон общей массой 81,5 кг.

«Такое огромное количество опасного зелья задержанный подозреваемый изготовил и хранил с целью дальнейшего сбыта в арендованном складском помещении, где ранее размещалась конфетная фабрика. Там же конфисковали прекурсоры наркотических средств общей массой более 150 литров. Таким образом миллионы доз смертельных препаратов в оборот к наркозависимым не поступили и теперь уже никогда не поступят, беды и горя людям не принесут», – отметил полковник Горелых.

Реж, Елена Владимирова

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