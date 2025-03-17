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Понедельник, 17 марта 2025, 15:37 мск

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Генпродюсер Свердловской киностудии покинула должность

Ольга Ерофеева-Муравьева покинула пост генерального продюсера Свердловской киностудии после четырех лет работы.

«Это часть личного решения сосредоточиться на новых профессиональных вызовах в собственной кинокомпании», – отметили в пресс-службе киностудии.

Под руководством Ерофеевой-Муравьевой вышло более 10 игровых и неигровых картин, из которых отмеченные на крупных фестивалях «Нелюбимка», «Бернаки», «Разъезд».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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