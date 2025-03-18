МЧС и ФСБ выпустили срочное обращение к жителям Свердловской области

Сразу две чрезвычайные службы проведут сегодня и завтра учения в городах Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба УФСБ региона, с 18 по 20 марта 2025 года на одном из предприятий Нижнего Тагила пройдет антитеррористическое учение, направленное на отработку действий по пресечению теракта и ликвидации его последствий.

В учении будут задействованы полицейские, работники экстренных служб, заводчане и местные госслужащие. Тагильчан просят не волноваться, оказывать содействие спецслужбам, доверять только официальным источникам информации.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что 18 и 19 марта в Полевском и Асбестовском районах пройдет командно-штабное учение по защите от паводков и природных пожаров. Планируется участие специальной техники, в том числе авиации. Граждан просят сохранять спокойствие и не мешать проезду специального автотранспорта и работе оперативных служб.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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