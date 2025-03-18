Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла еще на 14%, болеют взрослые и дети

За прошедшую неделю в Свердловской области было зарегистрировано 54,9 тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (позапрошлую – 47,9 тысячи).

Это на 14,4% больше показателя предыдущей недели и выше среднего многолетнего уровня на 81,7%. Больше половины заболевших, 54,6%, составляют дети.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, по-прежнему доминируют вирусы гриппа, а также сезонные коронавирусы и риновирусы.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня – в ЗАТО Свободном и ГО Рефтинском.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 26,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 7,3% и выше среднего многолетнего уровня на 87,7%.

Медики советуют уральцам чаще мыть руки; проветривать помещения; дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты; избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

При первых же признаках заболевания надо обращаться к врачу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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