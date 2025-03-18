Валидаторы заменят кондукторов через 10 лет

Современные способы оплаты проезда в общественном транспорте Свердловской области уже достаточно распространены, но и кондукторы из автобусов исчезнут еще не скоро.

Об этом на ОТВ в программе «Акцент» рассказал и. о. замминистра транспорта Николай Моргунов.

«Конечно, победят валидаторы, но это произойдет не сейчас, думаю, это займет до 10 лет. У нас развивается единая биометрическая система: оплата улыбкой и лицом. Скоро можно будет зайти в транспорт, ничего не делать, а с твоего счета уже спишется определенная сумма», – считает чиновник.

Пока этой единой системы нет, многие пассажиры уклоняются от оплаты проезда, добавил он: «Если брать трамвай № 333 Верхняя Пышма – Екатеринбург, изначально там кондукторов не было. Там система наблюдения, идет счетчик пассажиров, спустя 3-4 месяца мы поняли, что около 30% пассажиров не оплачивают проезд. Мы ввели контролеров, теперь этот процент снизился до 7%».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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