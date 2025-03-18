Депутат Алексей Вихарев и свердловские волонтеры съездили в ДНР и восстановили памятники воинам ВОВ (ФОТО)

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев совместно с активистами его Волонтерского центра, свердловскими добровольцами-спасателями и общественниками отправились в Донецкую Народную Республику в рамках третьего «Добровольческого десанта».

Волонтеры и депутат Алексей Вихарев провели в донецком пгт Тельманово больше недели: организовывали субботники, мастер-классы для местных волонтеров, восстанавливали памятник защитником родины – танкистам, мемориал танка ИС-3 и братские могилы в селе Самсоново.

«Президент России Владимир Путин объявил 2025 Годом защитника Отечества. К 80-летию победы в ВОВ по всей стране реставрируются памятники, приводятся в порядок Аллеи Славы. Мы не остались в стороне – отправились восстанавливать памятник в подшефный Свердловской области Тельмановский муниципальный округ. Примечательно, что именно этот танк и воины в годы ВОВ были освободителями района!» – рассказал депутат, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Участники «Добровольческого десанта» во главе с депутатом Вихаревым за несколько дней работы привели в порядок территорию вокруг памятника: убрали мусор, сухостой, а также очистили танк от ржавчины и покрасили его, отреставрировали постамент. Привели в порядок братские могилы в селе Самсоново. Всего на организацию десанта, помощь военным и реставрацию памятников Алексей Вихарев потратил около 2 млн руб. личных средств.

Проект «Добровольческий десант» стартовал летом 2024 года по инициативе добровольцев и был поддержан свердловским правительством. Тогда активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева провели субботник в Тельманово в ДНР: привели в порядок «Аллею Дружбы», заложенную в честь 90-летия Свердловской области, родник «Богатырь», а также установили мусорные урны, скамейки, информационные стенды, закупленные депутатом. Следующий десант отправился в новую подшефную территорию осенью того же года, тогда волонтеры озеленили парк в Тельманово. Алексей Вихарев оплатил материалы, проживание и проезд активистов.

В марте 2025 года вместе со свердловским правительством, депутатами «Единой России» и компанией «Сима-Ленд» Алексей Вихарев отправил в ДНР 10-тонную фуру со строительными материалами, автомобилем, окопными свечами, маскировочными сетями, теплыми вещами, средствами гигиены, продуктами и медикаментами, а также участникам спецоперации передали дроны.

Отметим, что свердловских бойцов Алексей Вихарев поддерживает с начала СВО, отправляя им необходимое оборудование, спецсредства, гуманитарную помощь. После открытия Волонтерского центра эту работу поддержали и его активисты.

Екатеринбург, Елена Васильева

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