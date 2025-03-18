Семья, приютившая мать с новорожденным, пыталась отнять у нее ребенка

В Екатеринбурге семья пыталась отнять младенца у женщины, которую они приютили у себя в доме. Валерия забеременела, после чего ее выгнали из дома, ей было некуда пойти, и она поселилась в частном доме своей знакомой в Арамили. У той есть муж и двое детей. По неизвестным причинам супруги решили забрать себе новорожденного ребенка Валерии. «Семья после выписки из роддома «обрабатывала» Валерию, чтобы та отказалась от ребенка в их пользу, аргументировав, что из-за отсутствия жилья органы опеки все равно заберут дочь», – рассказала общественница Кристина Якушева.

Она договорилась, что Валерию и ее дочь разместят в кризисном центре «Малахит» в Екатеринбурге, но когда активистка приехала в Арамиль, оказалось, что новорожденную девочку матери не отдают. «Мои просьбы вернуть ребенка матери и вежливые попытки вразумить семью через окно, что мы живем в правовом государстве, законы которого обязаны соблюдать все, разбились о фразу «Слушай, ты короче свой рот погнаный закрой и пошла вон». Вызвали полицию. Это оказалось небыстро и непросто. Ребенка трем сотрудникам полиции тоже отдали не сразу – процесс отобрания занял около часа», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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