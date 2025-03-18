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Вторник, 18 марта 2025, 10:46 мск

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Под Екатеринбургом водитель насмерть сбил пенсионера

Фото: Свердловская госавтоинспекция

В поселке Большой Исток водитель «Форда Фокус» насмерть сбил 65-летнего мужчину, перебегавшего дорогу. Трагедия случилась накануне в девять часов вечера вблизи дома № 42 на улице Свердлова.

По данным регионального ГИБДД, от поученных травм пенсионер скончался на месте.

«По результатам проведенной проверки на состояние опьянения трезв. Он пояснил сотрудникам полиции, что заметил пешехода лишь в последний момент из-за плохой видимости в темноте. Органами внутренних дел проводится проверка обстоятельств произошедшего», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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