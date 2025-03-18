Пять юных музыкантов из Академического вошли в сотню лауреатов джазового конкурса

Начинающие джазмены из Академического района приняли участие в XII Всероссийском детско-юношеском конкурсе эстрады и джаза «Ритм-Экспресс». Он прошёл в уральской столице и собрал десятки участников со всего УрФО, а также других регионов и соседних республик.

Проект «Ритм-Экспресс» зародился в 2003 году, и с тех пор каждую весну в Екатеринбург съезжаются самые талантливые юные музыканты этого направления, чтобы показать свои навыки и умения. Среди них оказались и учащиеся джазового отделения Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова, филиал которой находится в Академическом районе.

Провести конкурс в этом году помогла компания-застройщик АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), ставшая генеральным спонсором. Напомним, что ранее девелопер построил здание музыкальной школы в самом молодом районе Екатеринбурга, а также подарил все необходимые инструменты.

Фото организаторов конкурса «Ритм-Экспресс»

Екатеринбург, Таисья Исупова

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