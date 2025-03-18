Вблизи Артемовского непристегнутый ребенок пострадал в лобовом ДТП

Ребенка госпитализировали с переломом бедра после лобового столкновения на свердловской трассе. Как пояснили в региональном управлении ГАИ, в момент аварии он не был пристегнут и не сидел в автокресле. ДТП случилось 17 марта на пятом километре дороги Артемовский – Буланаш.

По предварительным данным, 77-летний водитель «Рено» выехал на встречку и столкнулся с «Черри».

«В отношении водителя «Черри» составлен административный материал по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей. На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены процессуальные действия, проведено освидетельствование водителей, по результатам которого оба трезвы», – отметили в пресс-службе ведомства.

Артемовский, Дарья Деменева

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