Рейс «Уральских авиалиний» из Владивостока в Екатеринбург перенесли из-за технической неисправности

Рейс U6-572 авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Владивосток – Екатеринбург отложили на несколько часов. Самолет должен был вылететь из аэропорта Кневичи в 7:20 и прибыть в Кольцово в 10 часов утра. Но теперь борт задерживается до ночи.

«После отправления Airbus A320neo со стоянки в процессе руления сработала индикация о технической неисправности. Экипаж воздушного судна для обеспечения безопасности принял решение вернуться на стоянку. Авиакомпания оперативно организовала отправку резервного воздушного судна во Владивосток. Пассажиры (160 человек) будут отправлены в Екатеринбург в 21:50 по местного времени», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Пассажиров отложенного рейса разместили в гостиницах, предоставив им питание и напитки. «Уральские авиалинии» принесли извинения клиентам за доставленные неудобства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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