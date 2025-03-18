В зоопарке поселилась парочка мемных животных (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке поселилась пара животных, сородич которых стал звездой в интернете.

Южные опоссумы Оззи и Хизер прибыли из Москвы. Оззи родился в ноябре 2023 года, характер у него ершистый, он активно охраняет территорию. Хизер на год младше, она гораздо спокойнее и скромнее, рассказали в зоопарке.

Опоссумы – ночные животные, днем предпочитают спать в укрытиях. Они едят рыбу, мясо, курицу, яйца, насекомых, различные фрукты, особенно любят финики, хурму, сладкие груши.

В дикой природе южный опоссум распространен в Южной и Центральной Америке. Эти животные могут нападать на гремучих змей, так как имеют иммунитет к их яду. Могут жить и в городах, где питаются пищевыми отходами. В случае опасности опоссум может попытаться напугать врага, разинув на него пасть, или притвориться мертвым.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube