В Свердловской области ожидаются снегопады, местами сильные

ГУ МЧС Свердловской области предупреждает о снегопадах, которые пройдут завтра, 19 марта.

Водителям спасатели советуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, ограничить дальние поездки.

В Уральском Гидрометцентре уточнили, что на севере области завтра будет преимущественно без осадков, на юге ночью снег, местами сильный, днем ожидается умеренный мокрый снег. Возможна гололедица на дорогах, налипание мокрого снега на провода. Температура ночью -1…-6 °C, на севере -7…-12°, на крайнем севере до -21°, днем -1…+4°.

20 марта – преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 4-9 м/с, температура воздуха ночью -4…-9°, на севере до -14°, днем -1…+4°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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