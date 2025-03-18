Мемы, кино и ивенты: чем интересуются молодые медийщики

Выпускники журфака и начинающие медиаспециалисты сосредоточены на организации мероприятий, создании мемов и кинопроизводстве. Этим темам будет посвящен форум «Медиапром», который пройдет в УрФУ 26 марта, рассказал на пресс-конференции проректор по информационной политике вуза Алексей Фаюстов.
«В университете готовят универсалов в медиа. И форум будет включать в себя разную работу, начиная от продвижения мероприятий, заканчивая их организацией. Я наблюдаю за студентами-медийщиками с 2017 года, всем им нравятся ивенты, они хотят организовывать события и делать что-то руками. Они также очень влюблены в кино и мемы», – отметил Фаюстов.
По его словам, на форуме также будут обсуждаться эффектные рекламные стратегии, медиабизнес и технологии.
Среди двадцати приглашенных спикеров федерального и регионального уровня – советник генерального директора Первого канала Алексей Парфун, SEO-специалист медиахолдинга МАЕР Константин Майор, медиаменеджер Евгений Гуцал. Спикеры форума будут не только делиться опытом, но и искать талантливых медиаспециалистов для своих компаний.
На «Медиапроме» организаторы ожидают более 500 участников. В программе также запланированы различные активности, мастер-классы и кофе-брейки.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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