Эколог рассказал, какие угрозы здоровью создают нечистоплотные собаковладельцы

В Екатеринбурге с наступлением весны дворы превращаются в большой собачий туалет. Редко кто убирает за питомцем, а штрафов для них как таковых нет. Экологи отмечают, что неубранные фекалии становятся источником опасных инфекций.

Экскременты перерабатываются червяками, мухами и личинками достаточно долго, до 6 месяцев. Но, по словам председателя Окружной гильдии экологов Евгения Тюльканова, до того, как они становятся естественным удобрением, фекалии переносятся на подошве обуви, на лапах животных, что при контакте с телом человека может создать очаг заболевания. Кроме того, дети видят на детских площадках «игрушку» коричневого цвета и норовят взять ее в руки, вследствие чего через слизистую или носоглотку могут передаться бактерии, вызывающие опасные кишечные заболевания и различного рода вирусы.

По словам квартальных, периодически проходят рейды с полицейским, но для того чтобы привлечь нарушителя к административной ответственности, надо нарушение зафиксировать. «Нам поступают заявления с крупных управляющих компаний. Там везде видеонаблюдение: они выкладывают фото собаки, фото хозяина и принимают определенные меры. А если нет этой цепочки, то все проходит безнаказанно», – рассказывал квартальный инспектор Чкаловского района Андрей Коновалов. Он отметил, что в России необходимо ввести меры наказания, которые действуют в европейских странах. Так, например, в Сербии и Чехии специальные службы берут ДНК животного, определяют, кто это, и привлекают собственников.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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