Сегодня день весеннего равноденствия

21 марта – день весеннего равноденствия – ежегодно повторяющаяся астрономическая и географическая дата, с которой связан ряд природных явлений и процессов. В этот день в 5 часов 59 минут солнце пересечет небесный экватор и начнет подниматься в северную часть небесной полусферы. Небесное светило взойдет точно на востоке и спрячется за западной точкой горизонта. Земля же, вращаясь вокруг воображаемой оси и одновременно двигаясь вокруг Солнца, будет находиться в таком положении по отношению к Солнцу, когда солнечные лучи падают отвесно на экватор, а воображаемая ось Земли занимает строго нейтральное положение. Оба полушария, от экватора до полюсов, нагреваются относительно одинаково.

По словам астрономов, в таком положении Земля находится два раза в году: 21 марта – в день весеннего равноденствия и 23 сентября – в день осеннего равноденствия. В эти дни день и ночь разделяются поровну – по 12 часов.

С астрономической точки зрения, с 21 марта наступает весна. Она продолжается до 22 июня, до дня летнего солнцестояния.

Екатеринбург, Елена Васильева

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