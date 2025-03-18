В Техническом университете УГМК состоялся День открытых дверей для студентов колледжей и техникумов. Участники мероприятия ознакомились с вузом и его образовательными программами.

По информации организаторов, высшее образование (бакалавриат) в Техническом университете УГМК на базе среднего специального можно получить за два года. Доступна возможность поступить как на бюджетные места, так и по целевому договору с предприятием, что обеспечит обучающимся гарантированное трудоустройство в будущем.

Для участников провели консультации по вопросам поступления, направлений подготовки, бюджетного и целевого обучения. Затем будущие абитуриенты в ходе экскурсии по университету посетили современные лаборатории и аудитории, ознакомили с условиями проживания в студенческом общежитии.

Вуз занимает лидирующие позиции в подготовке специалистов для горно-металлургической отрасли, обеспечивая уровень трудоустройства выпускников по профилю 98,6%.

По итогам 2025 года Технический университет УГМК третий год подряд стал лидером среди вузов Свердловской области в локальном рейтинге агентства RAEX.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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