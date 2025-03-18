В Екатеринбурге отремонтируют 12 участков дорог

В этом году в Екатеринбурге обновят 12 участков дорог общей протяженностью более 13 километров. Работы начнутся в мае, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожники отремонтируют следующие участки:

– дублер Сибирского тракта, от дома № 38 по 40-летия Комсомола до остановки общественного транспорта «Союз»;

– Елизаветинское шоссе, участок от Походной до Бисертской;

– улица Победы, от проспекта Космонавтов до Индустрии;

– Челюскинцев, от дома № 106 до Стрелочников;

– Большакова, от Белинского до 8 Марта;

– Первомайская, от Гагарина до Софьи Ковалевской;

– Бакинских комиссаров, от Коммунистической до проспекта Космонавтов;

– Таватуйская, от Бебеля до проезда Теплоходного;

– Мамина-Сибиряка, от Азина до дома № 4 по Шарташской;

– проспект Космонавтов, от Старых Большевиков до Машиностроителей;

– Хохрякова, от проспекта Ленина до Радищева;

– Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов.

На ремонт дорог из регионального и городского бюджетов выделили более 1,6 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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