В Екатеринбурге отремонтируют 12 участков дорог

В этом году в Екатеринбурге обновят 12 участков дорог общей протяженностью более 13 километров. Работы начнутся в мае, сообщили в пресс-службе мэрии.
Дорожники отремонтируют следующие участки:
– дублер Сибирского тракта, от дома № 38 по 40-летия Комсомола до остановки общественного транспорта «Союз»;
– Елизаветинское шоссе, участок от Походной до Бисертской;
– улица Победы, от проспекта Космонавтов до Индустрии;
– Челюскинцев, от дома № 106 до Стрелочников;
– Большакова, от Белинского до 8 Марта;
– Первомайская, от Гагарина до Софьи Ковалевской;
– Бакинских комиссаров, от Коммунистической до проспекта Космонавтов;
– Таватуйская, от Бебеля до проезда Теплоходного;
– Мамина-Сибиряка, от Азина до дома № 4 по Шарташской;
– проспект Космонавтов, от Старых Большевиков до Машиностроителей;
– Хохрякова, от проспекта Ленина до Радищева;
– Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов.
На ремонт дорог из регионального и городского бюджетов выделили более 1,6 миллиарда рублей.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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