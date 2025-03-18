У «Яндекса» второй день проблемы с сервисами

Сервисы «Яндекса» второй день работают нестабильно. Проблемы начались вчера у пользователей «Музыки», «Go», «Про», а сегодня они продолжились – но уже у тех, кто попытался забронировать отели через «Путешествия».

«Поиск отелей по сервису не работает, ни в десктопе, ни в приложении на телефоне. Либо просто не показывает доступные варианты, либо бесконечно крутит колесико загрузки», – рассказал пользователь сервиса Константин. В техподдержке подтвердили, что произошел сбой. «Мы в курсе ситуации и работаем над тем, чтобы все исправить. На это нужно время, чтобы изучить все детали и попробовать разные решения», – сообщили там.

Отметим, накануне в Роскомнадзоре прокомментировали причины неполадок сервисов «Яндекса», уточнив, что произошел сбой в инфраструктуре компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

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