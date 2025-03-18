Москва, Минводы, Шарджа, Стамбул: куда полетят уральцы на весенние каникулы

На весенние каникулы с 24 по 30 марта из аэропорта Кольцово запланированы десятки рейсов по популярным направлениям.

В основном востребованы Москва (125 рейсов за неделю), Санкт-Петербург (45 рейсов), Сочи (30 рейсов) и Минеральные Воды (14 рейсов), рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

Из зарубежных направлений пользуются популярностью Дубай и Шарджа – самолеты в эти города будут вылетать из Кольцово по 2-3 раза в сутки. Для отдыха уральцы также выбирают Стамбул и Пхукет.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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