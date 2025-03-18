Белорусы обсудили с уральцами способы охоты на волков

Охотники Белоруссии и Свердловской области обменялись опытом по регулированию численности волков. Эта работа необходима, чтобы обеспечить безопасность людей, живущих на окраинах городов и сел.

Как сообщили в ДИПе, охотники из Белоруссии Иван Поляк и Алексей Балашевич специализируются на охоте при помощи вабы – имитации волчьего воя. Охотники используют эти звуки для определения перед охотой местопребывания и численности волчьего выводка, а также для того, чтобы подманить волков на близкое расстояние.

«Волк – территориальное и очень социальное животное, которое охраняет свои владения. Эти факторы заставляют его порой резко реагировать на звук другого волка. Условия добычи хищника в Белоруссии, наверное, могут коррелироваться с условиями Средней полосы России. У нас самый эффективный сезон – с августа по ноябрь, когда они держатся в границах определенных территорий», – рассказал Иван Поляк.

Уральские охотники, в свою очередь, рассказали, что в регионе развивается охотничий туристический кластер. «Благоприятные климатические условия и популяция зверя дают возможность развивать это направление туризма. При этом сама охота – это лишь 10-15% от всего отдыха. Остальное – это сопутствующие туристические продукты – проживание, досуг, питание гостей. Мы активно движемся в этом направлении и уже в этом году принимали туристов из других стран», – отметил член охотхозяйственного совета Свердловской области Сергей Мазуркевич.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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