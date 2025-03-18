На тест-драйв в Екатеринбург прибыл троллейбус, способный разбудить заснувшего водителя (ФОТО)

На тест-драйв в Екатеринбург прибыл современный низкопольный троллейбус «Адмирал», оснащенный кондиционером, зарядками для мобильных устройств, мультимедийным комплексом, видеокамерами.

«Обновление подвижного состава – один из ключевых пунктов транспортной реформы. Чтобы выбрать наиболее подходящие для городских условий машины, мы договариваемся с производителями и берем некоторые модели на тест-драйв», – пояснил в своем телеграм-канале мэр Алексей Орлов. По его словам, в этом году город планирует закупить еще 50 троллейбусов. Поставщик определится по итогам конкурсных процедур.

В пресс-службе мэрии добавили, что «Адмирал» может перевозить до 96 человек, сидячих мест – 35. Троллейбус оснащен инновационной системой контроля бодрствования водителя. Ее основная функция – отслеживать состояние и поведение водителя во избежание возможного ДТП. «Адмирал» создан с учетом российского климата и может работать при температурах на улице от -40 до +40 градусов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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