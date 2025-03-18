Умер хоккеист Федор Малыхин

Скончался хоккеист Федор Малыхин. Ему было 34 года. Свою карьеру он начинал в «Автомобилисте», несколько лет играл за екатеринбургский клуб, после перешел в «Ак Барс», играл в «Спартаке», «Витязе» и «Авангарде». В сезоне 2017/18 Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина. Федор был одним из первых героев спецпроекта «Люди =А=».

«Федор навсегда останется в нашей памяти улыбчивым и добрым человеком, ярким и незаурядным хоккеистом, любимчиком трибун. Хоккейный клуб «Автомобилист» выражает искренние соболезнования родным и близким Федора», – сказали в пресс-службе «Автомобилиста».

По предварительным данным, причиной смерти стала внезапная остановка сердца или оторвавшийся тромб.

Екатеринбург, Елена Сычева

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