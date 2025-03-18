В Екатеринбурге горят два частных дома и две машины

В Екатеринбурге в переулке Серпуховский горят два частных жилых дома. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, огонь охватил 250 квадратных метров. Помимо домов, горят два легковых автомобиля и надворные постройки.
Люди из домов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет. На месте работают шесть единиц пожарно-спасательной техники, 23 человека личного состава.
Екатеринбург, Елена Васильева
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