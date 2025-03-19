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Среда, 19 марта 2025, 09:18 мск

Новости Екатеринбург

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При строительстве гостиницы с банным комплексом обрушилась часть конструкций

Фото из архива

Сегодня утром на строительной площадке в Академическом районе Екатеринбурга обрушилась часть каркаса здания.

По данным портала e1.ru, ЧП случилось на перекрестке улиц Рябинина и Краснолесья, где строят банный комплекс с гостиницей. Общая площадь – 5,6 тысячи квадратных метров.

В пресс-службе ГУ МЧС «Новому Дню» сообщили, что к ним информации о происшествии пока не поступало, вероятно, помощь не требуется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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