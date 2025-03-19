Екатеринбурженка родила ребенка под песни «Металлики»

Жительница Екатеринбурга, которая недавно стала мамой в клиническом перинатальном центре, выбрала для музыкального сопровождения песни рок-группы «Металлика». Дело в том, что у пациенток есть возможность выбирать музыку самим. Обычно это спокойные и медитативные мелодии, но бывают и исключения, рассказали в ДИПе со ссылкой на специалистов ЕКПЦ.

«В нашем перинатальном центре все родовые залы индивидуальные, поэтому каждая мама может создать атмосферу под себя: включить музыку на телефоне или через музыкальную колонку, принесенную с собой. Мы можем добавить световую иллюминацию. Как правило, пациентки выбирают спокойную и мелодичную музыку, которая подходит для медитации, но бывают и исключения. Одна из женщин рожала под «Metallica» и описывала, что это были очень яркие эмоции, которые сопровождались достаточно интенсивными схватками. Завершилось все самопроизвольными благополучными родами», – рассказала заведующая родовым отделением акушерского стационара № 1 Екатеринбургского клинического перинатального центра, врач акушер-гинеколог Наталия Печерская.

По словам медиков, ассоциации, связанные с определенными музыкальными произведениями, могут стать мощным ресурсом для женщины: мелодии, связанные с близкими людьми или приятными моментами, способны успокаивать и создавать ощущение безопасности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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