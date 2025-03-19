Городская огород-пати: что скрывается за фиолетовыми окнами (ФОТО)

Как только начинается весна, окна многоэтажек по вечерам окрашиваются в необычные кислотно-розовые и фиолетовые тона. Но это не новый тренд на комнатное освещение и не намек на вечеринку, а свет фитоламп, с помощью которых садоводы и огородники выращивают рассаду.

На Урале, где всего около шестидесяти солнечных дней в течение года, эти приборы компенсируют нехватку света. Ультрафиолетовые лучи ускоряют процесс фотосинтеза в клетках растений, способствуя более быстрому росту рассады томатов, перцев и других овощей. Наиболее эффективны красный и синий спектры солнечного света, смешение которых дает фиолетовый оттенок. Фитолампы просты в использовании и не потребляют много энергии.

В научных кругах утверждают, что фитолампы не дают того эффекта, что описан в рекламных предложениях. «Растения за миллиарды лет эволюции адаптировались к полному спектру солнечного света. Влияние дополнительного освещения на разные виды растений неоднозначно и, в целом, может не давать ощутимого эффекта», – предупреждают физиологи растений.

Однако многие огородники на Урале говорят о положительном опыте использования фиолетовых ламп. «Мои баклажаны, подсвеченные фитолампой на северном окне, выглядят значительно лучше тех, которые росли без дополнительного света на южном», – делится садовод Ольга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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