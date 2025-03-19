Каждый год – больше 6 тысяч укушенных. Статистика по нападениям собак на уральцев

В Свердловской области ежегодно более 6 тысяч человек страдают от укусов животных. Это примерные данные, т.к. статистика публикуется только по итогам 8 месяцев, с января по август включительно, каждый год. В нее не попадают люди, пострадавшие от укусов животных с сентября по декабрь, а также те, кто не обращался к медикам. Информацию собирают от медучреждений, в основном, травмпунктов. Причем абсолютное большинство – жертвы не диких, а домашних животных.

Так, в 2024 году из 6 тысяч человек, подвергшихся нападению, от укусов диких животных пострадали 185 человек. На остальных, как правило, нападают собаки.

В 2023-м также за 8 месяцев нападениям подверглись 6,5 тысячи человек, 192 укусили дикие животные, остальных – домашние.

В 2022 году пострадали 6105 человек, в том числе 125 от укусов диких животных.

В 2021-м – 6028 человек, в том числе 91 от диких животных.

Екатеринбург, Елена Сычева

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