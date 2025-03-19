Екатеринбуржцам предложили оценить качество содержания улиц и дорог

Администрация Екатеринбурга предлагает жителям города выразить свое мнение о качестве содержания улиц в зимний период. Голосование продлится до 25 марта на сайте госуслуг.

Добавим, накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов объехал город, чтобы оценить состояние дорог. «Очевидно, некоторые участки требуют срочного ремонта после зимы. На совещании с районными службами благоустройства дал поручение приступить к массовому устранению дефектов, образовавшихся на проезжей части. Прошу жителей сообщать о проблемных участках дорог через Платформу обратной связи», – написал он в телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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