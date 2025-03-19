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Среда, 19 марта 2025, 13:40 мск

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ФАС оштрафовала продавца техники за назойливую рекламу

Свердловское управление ФАС России оштрафовало магазин «Ситилинк» за назойливую рекламу без согласия гражданина. Мужчина, который устал от спама в электронной почте, пожаловался на компанию антимонопольщикам, и комиссия ведомства признала рекламу ненадлежащей.

В самом «Ситилинке» объяснили ситуацию техническим сбоем. Однако ФАС все равно оштрафовала продавца техники на 350 тысяч рублей. «Распространение рекламы прекращено в ходе рассмотрения дела», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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