ФАС оштрафовала продавца техники за назойливую рекламу

Свердловское управление ФАС России оштрафовало магазин «Ситилинк» за назойливую рекламу без согласия гражданина. Мужчина, который устал от спама в электронной почте, пожаловался на компанию антимонопольщикам, и комиссия ведомства признала рекламу ненадлежащей.

В самом «Ситилинке» объяснили ситуацию техническим сбоем. Однако ФАС все равно оштрафовала продавца техники на 350 тысяч рублей. «Распространение рекламы прекращено в ходе рассмотрения дела», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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