Депутаты побывали на Ново-Свердловской ТЭЦ и попробовали воду, которая идет по трубам (ВИДЕО)

Екатеринбургские депутаты посетили Ново-Свердловскую ТЭЦ. Станция, работающая в составе Свердловского филиала «Т Плюс», обеспечивает теплом и электричеством Кировский район Екатеринбурга и город Березовский.

Энергетики показали гостям основные цеха теплоэлектроцентрали – котлотурбинный, котельный, химический, а также главный щит управления, где активно используется «цифровой двойник» для управления сложным оборудованием. В химцехе депутатам дали попробовать воду, которая подается для подпитки тепловой сети.

Депутат пьет воду из крана

«Наша вода проходит через фильтры и на выходе соответствует 28 показателям по нормам СанПин. Она пригодна для питья», – рассказала замначальника химцеха Татьяна Осинцева. Протестировать предлагаемую жидкость вызвался председатель думской комиссии по горхозу Александр Колесников. «Обычная вода», – сказал он, выпив целый стакан.

Теплоэлектроцентраль была построена в 1980-х годах и работает на природном газе. Каждый год специалисты ПАО «Т Плюс» проводят модернизацию оборудования, чтобы повышать эффективность работы станции.

«В этом году мы планируем отремонтировать еще три объекта, к работам приступим в мае после окончания отопительного сезона. Благодаря новым технологиям ремонт будет проводиться без отключения горячей воды для жителей Березовского», – сообщил и.о. технического директора Ново-Свердловской ТЭЦ Кирилл Безбородов.

«Ново-Свердловская ТЭЦ – один из важнейших энергетических объектов Екатеринбурга. Это вторая по тепловой мощности станция в городе, а по выработке электрической энергии занимает первое место», – добавил директор департамента ЖКХ администрации Екатеринбурга Александр Брагин.

Депутаты также поинтересовались, как на станции обстоят дела с комплектованием кадров. Кирилл Безбородов отметил, что удачным решением задачи по привлечению новых сотрудников стали экскурсии для учащихся колледжей. Студентам рассказывают не только о специфике работы станции, но и об условиях труда. В социальный пакет входит ДМС, частичная компенсация выплат по ипотеке или аренде жилья, компенсация затрат на обучение. Для сотрудников станции также есть бассейн, волейбольная секция, а совсем недавно открылась зона киберспорта, где можно «сыграть катку» во время обеда.

После экскурсии депутат Александр Колесников был так впечатлен, что бросил клич избирателям: «Приходите работать в отрасль жилищно-коммунального хозяйства. Зарплата, может быть, не слишком высокая, не миллионы, но она стабильная, и эта работа дает вам социальный лифт. Вы будете развиваться и расти».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube