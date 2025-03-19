Больше 30 маршрутов междугородних автобусов перешли на оплату по QR-коду

В Свердловской области активно внедряют бесконтактную оплату проезда по QR-коду на межмуниципальных автобусах. С начала марта система работает на 35 направлениях, связывающих Екатеринбург и Талицу, Каменск-Уральский, Берёзовский, Дегтярск и Лесной.

Как сообщает ДИП, внедрение цифровых способов оплаты предусмотрено Стратегией цифровой трансформации отраслей экономики Свердловской области.

Заместитель начальника Управления автодорог Данил Засыпкин рассказал, что специалисты уже нашли решение даже для тарифных сеток, где стоимость проезда зависит от расстояния.

Для оплаты проезда в межмуниципальном автобусе так же, как и в городском, необходимо навести камеру телефона на QR-код в приложении банка. На направлениях с оплатой проезда по тарифной сетке потребуется ввести необходимую сумму согласно действующим тарифам. На маршрутах с фиксированной оплатой проезда достаточно только нажать кнопку «Оплатить».

При оплате проезда через СБП пассажиру не выдается бумажный билет. При этом он всегда может показать контролеру или кондуктору электронную справку о транзакции в онлайн-приложении банка. В ней указана переведенная сумма, а также время и дата оплаты. Найти электронный чек можно в разделе «История» банковского приложения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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