«Мы продолжаем выбрасывать углекислый газ», – климатологи обсуждают геоинжиниринг как крайнюю меру снизить температуру

За последнее десятилетие средняя температура в России выросла на 2 градуса, а в Екатеринбурге – на 5 градусов. Прошедший год стал самым теплым и 2025-й может побить этот рекорд, рассказал доктор биологических наук Рашит Хантемиров на пресс-конференции.

Он отметил изменение установившейся ранее тенденции: последние 7500 лет летняя температура в северной Западной Сибири постепенно снижалась по естественным причинам. Однако за последние десятки лет произошел резкий скачок из-за увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере. Это же отметил и ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константин Грибанов: «Выбросы углекислого газа создают парниковый эффект. Атмосфера подобна одеялу, удерживающему тепло. Из-за того, что мы добавили парникового газа в атмосферу – это одеяло стало немного теплее, чем было в исторический период. Проблема в том, что мы продолжаем выбрасывать углекислый газ. Рост концентрации его продолжится, даже если мы перестанем ездить на автомобилях и вообще сжигать органическое топливо. Проблема уже останется, мы нажали на спусковой крючок – снаряд улетел».

По словам Грибанова, забрать углекислый газ из атмосферы можно либо с помощью природного механизма – выращивая растения, способные его поглощать, либо методом «грязного» геоинжиниринга: «Самое простое – выращивать растительность, которая поглотит углекислый газ и при этом не будет гореть и гнить. Но, поскольку переход на зеленую энергетику не успевает за темпами изменения климата, мы не можем игнорировать геоинжиниринг, грубо говоря, силовой метод с непредсказуемыми последствиями. Давно обсуждается возможность введения в атмосферу сульфатного аэрозоля, чтобы снизить приход излучения на поверхность земли, тем самым попытаться понизить среднюю температуру. Климатологи начинают рассматривать отмену табу на методы геоинжиниринга», – подчеркнул ученый.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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