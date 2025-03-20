Подросток катал на электросамокате сестру и попал под машину (ФОТО)

Два ребенка на мощном электросамокате попали в ДТП в Нижней Туре. Авария произошла накануне в 16:15.

Как сообщили в пресс-службе ОблГАИ, электросамокат «Kugoo M4» мощностью 500 Вт 14-летнему мальчику подарила мама, и он решил покататься вместе с младшей сестрой. Но прогулка обернулась трагедией: подросток выехал на перекресток с тротуара и столкнулся с автомобилем «Тойота Виста», который выезжал с второстепенной дороги.

В результате оба ребенка с травмами были доставлены в больницу.

Сотрудники ДПС установили, что подросток управлял электросамокатом без необходимых документов. Мать ребенка призналась, что не подумала о последствиях.

Госавтоинспекция напоминает, что для управления электросамокатом мощностью более 250 Вт нужны права категории «М». Водители обязаны соблюдать ПДД и использовать защитную экипировку.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube