Пожароопасный сезон на Урале начнется 2 апреля

Губернатор Евгений Куйвашев установил дату начала пожароопасного сезона в Свердловской области – 2 апреля, это на несколько дней раньше, чем в прошлом году.

Как сообщили в ДИПе, решение принято сегодня на заседании правительства. Сейчас регион активно готовится к прохождению пожароопасного сезона и паводкового периода. Организованы обустройство минерализованных полос, мониторинг ситуации в населенных пунктах, проверяется готовность техники, работоспособность систем оповещения.

Начало пожароопасного сезона не означает, что нельзя ходить в лес, но граждане должны соблюдать правила пожарной безопасности. Мангалы и жаровни нужно располагать на расстоянии не менее пяти метров от зданий и построек, при этом в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Место открытого огня нужно размещать не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки, в 100 метрах – от кромки леса. Яма для сжигания мусора должна быть не более метра в диаметре, не менее 0,3 метра глубиной. Чтобы вовремя остановить огонь, под рукой всегда должны быть огнетушитель или ведро с водой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube