На Урале раскрыли убийство 11-летней девочки, совершенное в 2002 году

В Карпинске будут судить 45-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве 11-летней соседки, совершенном 22 года назад.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, девочка была из неблагополучной семьи. Когда ее мать уходила в запой, девочка просилась на ночлег к соседям, иногда жила у них по несколько дней, помогала по хозяйству.

В декабре 2002 года обвиняемый, его жена и знакомая выпивали в своем доме в Волчанске. Когда обе женщины вышли в магазин, мужчина с девочкой поссорились, и он ее задушил. Сначала обвиняемый закопал тело в подполье, затем с помощью родственников вывез его в лес и сжег.

«Только в 2023 году благодаря новым экспертным методикам при исследовании представленных костных фрагментов трубчатой кости был установлен генетический профиль погибшей. В ходе экспертизы установлена вероятность (не менее 86,9%) родственной связи между погибшей, чей генетический профиль был установлен, с ее биологической матерью», – рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело передано в суд.

Волчанск, Елена Владимирова

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