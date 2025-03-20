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Четверг, 20 марта 2025, 12:34 мск

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Число детей – жертв насильников выросло на четверть

В 2024 году в Свердловской области жертвами насильников стали 284 несовершеннолетних, это на четверть больше, чем годом ранее.

Такие тревожные цифры приводит пресс-служба облсуда по итогам заседания Президиума по проблемам обеспечения защиты прав несовершеннолетних потерпевших.

Чаще всего преступления в отношении детей совершались лицами 36-40 лет, как правило, это родственники или знакомые потерпевших. Большинство преступлений против половой неприкосновенности были совершены в жилищах (59,5%).

В целом по сравнению с прошлыми годами в 2024 году дети и подростки чаще становились жертвами преступных посягательств. Статистика неутешительна – в прошлом году 2035 несовершеннолетних стали объектами преступлений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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