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Четверг, 20 марта 2025, 12:34 мск

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В Кольцово подготовились к паводку и пожарам

Службы аэропорта Кольцово провели плановые учения на случай подтопления в результате весеннего паводка.

«По территории аэродрома проходит русло реки Исток, при этом аэропорт расположен ниже по течению плотины Малоистокского пруда. В этих условиях специалисты всегда должны быть готовы к сезону высокой воды – чтобы стихия не стала препятствием для взлетов и посадок самолетов», – рассказали в пресс-службе аэропорта.

В подготовке участвовали службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, теплотехнического и санитарно-технического обеспечения, аэродромная и другие. Сотрудники также отработали действия при возможных возгораниях, в том числе в производственных помещениях.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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