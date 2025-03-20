Во время паводка от большой земли будут отрезаны 400 свердловчан

В Свердловской области сейчас никаких подтоплений не наблюдается, паводковая обстановка находится под контролем. По прогнозам специалистов, если в апреле-мае не будет сильных дождей, все ограничится затоплением нескольких низководных мостов. Как сообщил на пресс-конференции начальник Управления автомобильных дорог Свердловской области Денис Чегаев, традиционно даже при невысоком уровне паводка оказываются затопленными низководные мосты в Туринском, Слободо-Туринском и Карпинском районах. От большой земли оказываются временно отрезанными шесть населенных пунктов с общий численностью населения около 400 человек.

По словам начальника отдела гидрологических прогнозов Уральского УГМС Людмилы Аненко, сейчас во многих реках региона уровень воды ниже нормы. Паводковая обстановка в апреле-мае будет зависеть от осадков. Пока, по прогнозам синоптиков, апрель ожидается довольно дождливым. Но зато в феврале количество осадков было «катастрофически низким».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube