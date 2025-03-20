Уралец заказал в интернете наркотиков на 3,5 млн рублей, но попался полиции

Житель Екатеринбурга пойдет под суд за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере – мужчина заказал в интернете 4,3 кг мефедрона на общую сумму 3,5 млн рублей. 32-летний уралец собирался нажиться на последующей продаже запрещенных веществ. Он развел наркотик в некой жидкости, чтобы увеличить объем и, соответственно, свою прибыль, а затем расфасовал наркотик по флаконам. Но сбыть его не успел – его задержали сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, расследование уголовного дела велось по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Материалы переданы в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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