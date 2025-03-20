Врачи помогли женщине с редким заболеванием стать мамой двойняшек

Специалисты Свердловской ОКБ № 1 (СОКБ № 1) и Уральского НИИ ОММ помогли 34-летней жительнице Берёзовского с редким аутоиммунным ревматическим заболеванием – дерматомиозитом – стать мамой двойняшек.

Как сообщили в ДИПе, это первый подобный случай в регионе. При рождении дети весили всего 810 и 900 граммов, и медики вместе с мамой выхаживали их 2,5 месяца. Сейчас семья отправилась домой.

«Дерматомиозит характеризуется воспалением мышц и нарушением их двигательной функции. Это аутоиммунное заболевание встречается в двух-шести случаях на 100 тысяч человек. У нашей пациентки оказался очень редкий его клинико-иммунологический подтип, характерный для людей старшего возраста. Я консультировалась по поводу этого случая с московской коллегой из НИИ ревматологии, специализирующейся на лечении данного заболевания, и она призналась, что у нее не было пациенток с таким подтипом дерматомиозита, которые бы забеременели и родили», – рассказала заведующая ревматологическим отделением СОКБ № 1 Людмила Евстигнеева.

Проблемы со здоровьем у березовчанки Юлии начались в 2016 году. Она стала ощущать слабость в шее, руках и ногах, затем к этому присоединилась боль в мышцах, женщине стало тяжело двигаться, одеваться, вставать, даже оторвать голову от подушки. Ей поставили диагноз «дерматомиозит». Юлии назначили гормональную терапию в сочетании с иммуносупрессивными препаратами, ее состояние улучшилось, и она всерьез задумалась о беременности.

Будущая мама все время беременности находилась под наблюдением специалистов областного ревматологического центра СОКБ № 1. При обострении заболевания пациентке проводили курсы гормональной терапии, а на 25-й неделе беременности в связи с повышением давления женщину положили в НИИ ОММ. На 28-й неделе было принято решение о проведении кесарева сечения, и на свет появились двойняшки, девочка и мальчик. Малыши весили 810 и 900 граммов, поэтому маме пришлось провести с ними в НИИ ОММ еще 2,5 месяца, пока каждый ребенок не набрал вес до двух килограммов. После этого они были благополучно выписаны домой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube