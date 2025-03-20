Таможенники обнаружили в трусах туристки драгоценные камни

Туристка попыталась ввезти в Россию из Индии 79 драгоценных камней на сумму 1,2 млн рублей. Женщина не стала декларировать их и пошла через «зеленый» коридор, но таможенники все равно обратили на нее внимание. В сумке женщины обнаружились четыре разноцветных минерала в пакетах, а при личном досмотре – еще 75 зеленых камней. Женщина спрятала самоцветы в трусах, которые были на ней. Таможенникам она объяснила, что везла их таким замысловатым способом, чтобы не повредить.

Экспертиза показала, что в числе ввозимых камней изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий. «В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров». Женщине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей», – сообщили в пресс-службе ФТС.

Екатеринбург, Елена Сычева

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