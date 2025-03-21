Коровы – маркер русских поселений на Севере. Как ученые по костям животных восстанавливают быт людей прошлого (ФОТО, ВИДЕО)

Уральские археозоологи изучают кости, найденные на раскопках Обдорского острога – одного из первых русских поселений на севере Западной Сибири, просуществовавшего до наших дней. Среди костных остатков животных ученые нашли много интересного, но сильнее всего исследователей заинтересовало то, что среди большого количества костей обычных обитателей суровых арктических территорий – северных оленей, довольно часто встречаются и кости домашних коров. Интерес вызвали и находки костей редких в этих местах видов, например, позвонок кита-белухи или выточенная кость бобра. Какие выводы сделали ученые на первом этапе изучения материала, рассказала «Новому Дню» сотрудник лаборатории палеоэкологии Института растений и животных УрО РАН Татьяна Лобанова.

Как воссоздают прошлое по костям животных

Раскопки на предполагаемом месте расположения Обдорского острога начались еще в 2004-2005 годах. Археологи поставили цель найти старинную казачью крепость XVII-XVIII веков, но это удалось сделать только в прошлом году – ученые наткнулись на тыновую стену острога, которая отлично сохранилась в мерзлоте. При раскопках археологического памятника было обнаружено большое количество костей животных. Их упаковали в шесть коробок и отправили коллегам в Екатеринбург. На научную обработку этих и других материалов, полученных в процессе раскопок, сотрудники АНО «Институт археологии Севера» и Института растений и животных УрО РАН получили президентский грант. Теперь ученые смогут реконструировать быт людей, живших в XVII-XIX веках на мысу реки Полуй, где сейчас находится современный Салехард.

«Для чего мы изучаем кости животных? По ним мы можем узнать, как вели хозяйство люди, жившие на месте археологического памятника. Каких диких животных они добывали, какой домашний скот разводили, как люди взаимодействовали с окружающей их природной средой. Например, мы изучили довольно много русских поселений на Севере – первый заполярный город Мангазея, древний Березов, Старотуруханск, Пустозерск, Нижнеколымск и вот Обдорск. И сейчас мы понимаем, что главный критерий, по которому можно определить русское поселение, это, как ни странно, кости крупного рогатого скота. Мясо северного оленя, лося, птицы и рыбы были основной пищей местного населения на севере, и пришлые русские быстро адаптировались к этим продуктам. Но еще новые поселенцы обязательно привозили с собой коров. Как мы установили, например, в древнем Березове, коров разводили преимущественно для получения молока, а не мяса. Почему так важны были молочные продукты на севере, где хватало другой белковой пищи? У нас есть догадка, что коров завозили на северные территории ради ритуальной пищи: творога, молока, масла. Ведь одними из первых построек в русских поселениях были церкви. По той же причине завозили и кур, чтобы были яйца. Потому что разводить домашнюю птицу на мясо на севере не имело смысла, там было очень много пернатой дичи», – объяснила Татьяна Лобанова.

А вот кости северного оленя могут многое рассказать о жизни коренных народов Севера. В частности, найденные рога этого животного. Их обрабатывали, шлифовали, из рогов делали рукоятки ножей, выбивалки для снега и прочие необходимые в быту вещи. Среди других находок – таранная кость бобра с проделанным отверстием, служившая, вероятно, амулетом.

Исследование обдорской посылки займет полтора года. Сотрудникам института предстоит кропотливая работа, каждый фрагмент из костных остатков необходимо подробно описать. Нужно определить вид животного и часть скелета, размер и возраст, следы внешнего воздействия, если они есть. Многие кости можно измерить и восстановить рост и вес животных. Затем все данные вводят в общую электронную базу.

«Сейчас в нашей работе много рутины, мы описываем кости. Когда будут собраны все данные, предстоит их проанализировать. И вот тут возможны интересные открытия. Помимо привычного описания видов и общей системы хозяйства, мы можем узнать, в какой сезон было добыто животное, где оно было выращено, и даже, возможно, состав и количество населения, проживавшего в остроге по количеству и разнообразию съеденной ими пищи. Методы исследования материала постоянно развиваются. Через 5-10 лет можно вернуться к старым коллекциям костей, которые хранятся у нас в музее, и узнать что-то принципиально новое», – рассказала Татьяна Лобанова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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