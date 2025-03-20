Водитель заткнул флагом России номера, чтобы не платить за парковку

В центре Екатеринбурга водитель автомобиля Lada закрыл российским флагом госномер, чтобы не платить за парковку. Фото поделились читатели «Нового Дня». Снимок сделан на пересечении улиц Хохрякова и Малышева. Автомобиль с оскверненным флагом запаркован у Уральского окружного управления матснабжения МВД России и военного следственного отдела № 58.

Напомним, стоимость часа стоянки на муниципальных парковках в Екатеринбурге составляет 50 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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