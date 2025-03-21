Пансионат долечивания для онкобольных детей при ОДКБ подвел итоги года работы – они впечатляют

В марте 2024 года в Екатеринбурге на полную мощность заработал пансионат долечивания онкобольных детей при ОДКБ. Сегодня главный врач больницы Олег Аверьянов подвел итоги первого года работы.

По данным статистики, за год через пансионат прошли около 900 семей, еще 723 ребенка получили помощь в рамках дневного стационара. Медицинский центр стал настоящим спасением для детей со всего Урала, Сибири, Дальнего Востока и других регионов России. Особенность пансионата в том, что детей максимально быстро выписывают из больничной палаты и переводят в условия, максимально близкие к домашним. Это помогает больнице сразу же принять новых пациентов, а выписанные дети находятся под постоянным контролем врачей.

«За год – это достаточно большая цифра. И если представить, что не было бы пансионата, значит, эти пациенты где-то в другом месте бы находились. В квартирах, в съемных квартирах, в гостиницах и так далее. И это всегда с точки зрения медицинской очень неудобно. И когда мы подвели итоги 2024 года, мы получили, что в отделении детской онкологии и гематологии количество пациентов выросло на 30%», – говорит Олег Аверьянов.

Пансионат стал подарком меценатов на 300-летие Екатеринбурга. В строительстве принимали участие учредители фонда святой Екатерины, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров, генеральный директор «Ривьера-Инвест-Екб» Валерий Малышев, директор строительной компании Prinzip Геннадий Черных, генеральный директор УК «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер и президент БФ «Верь и живи!» Ксения Хохрякова.

«Сюда приезжают семьи со всего Урала, Кузбасса, Сибири и Дальнего Востока. Здесь маленькие пациенты находят жизненно необходимую помощь, комфорт и заботу. Основная задача была увеличить количество детей, которым могут помочь врачи, и спустя год мы видим реальный результат», – говорит директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Отметим, что на сегодняшний день похожие проекты есть только в Москве. ОДКБ работает большой штат врачей-онкологов и специалистов-биологов, которые уже давно ждали запуска пансионата.

Екатеринбург, Елена Васильева

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