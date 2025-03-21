Два школьника погибли, играя с печкой-«буржуйкой» в сарае (ФОТО)

Два школьника, 13 и 14 лет, погибли во время пожара в деревянном сарае в деревне Ключи Сысертского района. Тела обнаружили не сразу – сначала мальчиков просто потеряли.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, заброшенный сарай сгорел вчера около 18:00, местные жители потушили его своими силами. Через несколько часов в местное отделение полиции поступило заявление о пропаже двух мальчиков. Участковый нашел их тела в горевшем сарае.

«В настоящее время полицейские проводят опросы местных жителей в целях установления возможных очевидцев, выясняются причины возгорания (по предварительной информации, дети растопили в сарае так называемую «буржуйку» без трубы для выхода дыма, и решили посмотреть, как вылетает пламя из печи в момент, когда они подливали в топку легковоспламеняющуюся жидкость). Оба погибших воспитывались в неполных семьях. Выражаем искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией семьям и учебным заведениям, где обучались погибшие ребята», – отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела подростков направлены на экспертизу для установления причины смерти. Также назначена экспертиза для установления точных очага и причины возгорания.

Сысерть, Елена Владимирова

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