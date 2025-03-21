Девятиклассница перевела мошенникам миллион рублей маминых сбережений

В Екатеринбурге мошенники обманом вынудили девятиклассницу перевести им все деньги матери. При этом злоумышленники представлялись девочке сотрудниками «сотовой компании», Росфинмониторинга, портала «Госуслуги» и даже «прокурором Московской области».

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, сначала злоумышленники предложили девочке «обновить данные», чтобы «не заблокировали ее мобильник», а затем под угрозой взлома личного кабинета на портале «Госуслуги» ее родителей заставили школьницу провести в квартире обыск и поискать, где мама прячет деньги.

В результате девочка нашла около 370 тысяч рублей, и все деньги через Mir Pay утекли мошенникам. Также злоумышленники убедили школьницу узнать пароль от маминого мобильного банковского приложения и придумать причину, чтобы мама передала свой телефон на продолжительное время. Девочка согласилась, после этого, узнав пароль, по инструкции аферистов с помощью телефона матери выполнила их указания и перекинула на неизвестные счета еще 623 тысячи рублей.

Обнаружив пропажу, мать девочки обратилась в полицию. Обогатившихся кибермошенников ищут.

Полиция призывает родителей провести с детьми беседу о недопустимости общения с незнакомцами. Также необходимо исключить доступ детей к мобильным устройствам или другим платежным инструментам, позволяющим выполнять крупные платежи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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