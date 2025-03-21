В Ревде закрыли пять опасных точек общепита

Судебные приставы опечатали сразу пять предприятий общепита в Ревде. Во всех заведениях были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований и не соблюдались принципы ХАССП (безопасности и контроля).

Как сообщили в пресс-службе УФССП региона, приостановлена деятельность закусочной «Shah Kebab», двух точек быстрого питания «Royal Kebab», цеха по производству кулинарии в магазине «Медведь» и закусочной «Бухара». Предприятия закрыты на 30 дней, оборудование и двери опечатаны. Нарушителей предупредили об административной ответственности в случае незаконного возобновления работы.

Ревда, Ангелина Сергеева

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