В Свердловской области начнут выпускать ноутбуки и планшеты

В Свердловской области построят новый завод по выпуску ноутбуков, планшетов, моноблоков и интерактивных сенсорных киосков. Как сообщили в ДИПе, компания ПО LIGA group откроет производство в индустриальном парке «Космос» (входит в структуру Корпорации развития Среднего Урала).

В течение года компания планирует начать тестовое производство компьютеров, а к 2027 году – построить и запустить завод. Площадь производства составит 7 тысяч квадратных метров, объем инвестиций в новое производство оценивают в 100 миллионов рублей. Компания уже локализовала производство дисплеев для видеостен. С собственной платой станет возможным выпускать полностью российские телевизоры.

«После запуска завода планируем выпускать 150-180 тысяч единиц техники в год. В линейке будет по два-три варианта каждой техники – с разными размерами дисплеев. Например, у моноблоков это диагональ в 21, 24 и 27 дюймов. У ноутбуков мы пока планируем 15 и 17. Кроме того, у каждой модели будет два варианта комплектации: на базе российского процессора и иностранного аналога», – рассказал генеральный директор LIGA group Алексей Лежнин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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