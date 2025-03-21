Житель Алапаевска осужден за убийство двух кошек (ФОТО)

Жителя Алапаевска осудили за жестокое обращение с животными и приговорили к исправительным работам на 1 год 10 месяцев с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в ноябре 2024 года Илья Ширшев, находясь в комнате отдыха молочно-товарной фермы, обнаружил, что две живущие на ферме кошки съели его ужин. Это вывело мужчину из себя, и он избил кошек. От полученных травм животные погибли.

В ходе судебного заседания подсудимый вину признал полностью. Суд признал Ширшева виновным в жестоком обращении с животными из хулиганских побуждений, повлекшим гибель нескольких животных.

Фото: Алапаевский суд

Алапаевск, Елена Владимирова

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